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رئيس حزب شباب التحرير: النظام يلوح باستخدام العنف لشعوره بأنه يلفظ أنفاسه الأخيرة

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رئيس حزب شباب التحرير: النظام يلوح باستخدام العنف لشعوره بأنه يلفظ أنفاسه الأخيرة رئيس حزب شباب التحرير: النظام يلوح باستخدام العنف لشعوره بأنه يلفظ أنفاسه الأخيرة

كتب : محمد مقلد منذ 43 دقيقة

قال خالد يونس رئيس حزب "شباب التحرير"، إن التلويح من قبل نظام الإخوان والموالين لهم من الجماعة الإسلامية، باستخدام العنف ضد الثوار في تظاهرات 30 يونيو المقبل، لشعورهم أن النظام بدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة، وكرسي الرئاسة يهتز بشدة تحت الرئيس مرسي.

وأكد يونس من خلال بيان للحزب، صدر صباح اليوم السبت، أن تهديدات الجماعة الإسلامية وجماعة الإخوان، وعلى رأسهم عاصم عبدالماجد القيادي بالجماعة الذي اتهم من قبل بنشر الإرهاب في المجتمع المصري، لن ولم ترهب الثوار، وسوف يمضي الجميع في طريقه لإسقاط هذا النظام، فالشعب المصري لايخشى تلك التهديدات، وأن حزب "شباب التحرير" بجميع أعضاءه جاهزون لمقابلة العنف بالعنف، من أجل حرية هذا الوطن، فالحرية تنتزع ولا توهب.

وأوضح أن تصاعد حدة التصرفات والتصريحات من تيار الإسلام السياسي وتهديدات إرهابيي هذا العصر، تضع على حافة الحرب الأهلية والفتنة الطائفية، ولكن لابد أن نسقط هؤلاء الطغاة وإنقاذ البلاد من نظام فقد شرعيته أمام الشعب المصري وأيديه ملطخة بدماء الشهداء، فيجب أن نمضي قدماً في طريقنا للإطاحة بهؤلاء الطغاة، فعلى كل مصري ومصرية يغار على هذا الوطن ويخاف على مستقبل أبنائه، أن ينتفض لإنقاذ الوطن يوم 30 يونيو الجاري.

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