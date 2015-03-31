القوات العراقية تستعيد السيطرة على المقار الحكومية في تكريت

استعادت القوات العراقية اليوم ، السيطرة على المقرات الحكومية في مدينة تكريت شمال بغداد، في إطار العمليات التي تنفذ منذ بداية الشهر الحالي لاستعادة السيطرة عليها من مسلحي تنظيم داعش.

وقال ضابط برتبة لواء في الجيش العراقي لوكالة “فرانس برس” أن القوات العراقية طهرت المجمع الحكومي في تكريت ، ويشمل مبنيي المحافظة ، ومجلس محافظة صلاح الدين ، إضافة إلى مستشفى تكريت، ورفعت العلم العراقي فوق هذه المباني ، في القسم الجنوبي من تكريت.

وأكد أن الأبنية الحكومية تحت سيطرة قواتهم منذ ليلة أمس.

وصرح محافظ صلاح الدين رائد الجبوري لفرانس برس أن القوات العراقية سيطرت على مبنى محافظة صلاح الدين ورفعت العلم العراقي ، وعلى مستشفى تكريت التعليمي ، ومبنى كيلة الطب وسجن التسفيرات والوقف السني ،وتقع جميعها في القسم الجنوبي من تكريت.