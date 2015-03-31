الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا مغبرا بوجه عام وغائما جزئيا أحيانا على بعض المناطق مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا نهارا وتنشط رياح الشمال مع منتصف الليل وصباح الغد الباكر على غرب الدولة وتتقدم تدريجيا نحو الداخل وتكون قوية فوق البحر.

الرياح .. جنوبية - جنوبية غربية / 15 - 30 كم / ساعة تصل إلى 45 كم/ ساعة على اليابس تصبح شمالية غربية / 20 - 35/45 كم/ساعة مع اخر الليل تصل الى 55 كم/ساعة على البحر.

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> البحر متوسط يضرب آخر الليل .. والموج بارتفاع قدم إلى ثلاثة أقدام قرب الساحل ومن قدمين الى أربعة وخمسة أقدام بالعمق ويصل إلى ستة وثمانية أقدام مع آخر الليل في العمق ويبلغ أعلى مد عند الساعة الحادية عشرة و17 دقيقة صباحا وأدنى جزر عند الساعة الخامسة و55 دقيقة مساء.

> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 42 26 60 15 .

> دبي 39 25 65 20 .

> الشارقة 40 23 65 20.

> عجمان 39 24 60 15.

> أم القيوين 39 24 60 15 .

> رأس الخيمة 40 23 70 20 .

> الفجيرة 31 23 65 25.

> العين 40 24 60 15 .

> ليوا 44 25 65 15 .

> الرويس 40 27 70 20 .

> السلع 42 25 65 15.

> دلما 36 25 75 30 .

> طنب الصغرى 35 24 80 35 .

> طنب الكبرى 35 24 80 35 .

> أبوموسى 35 25 80 30.



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