دفاع متهمي «كرداسة» يتشفا في أحد الشهود : «جسمه اتقطع في حادث طريق»

تهكم دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ “إحراق كنيسة كرداسة” على إفادات شاهد الإثبات في القضية ” أسعد.ع” بخصوص وقائع الجريمة.

حيث دفع بعدم معقولية ان يشهد الشاهد ذاته في واقعتي “مذبحة مركز كرداسة” الشهيرة والتي راح ضحيتها أحد عشر شهيداً من ضباط وأفراد الشرطة ليعود ليكون شاهد عيان على واقعة ” إحراق الكنيسة ” ، التي وقعت بذات اليوم وهي الواقعة محل القضية.

وأضاف مستنكراً ما أفاد به الشاهد عن أن المتظاهرين منعوا “سيارات الإطفاء والإسعاف” من الوصول لمكان الجريمة ، ليتسائل لماذا لم يظهر ذلك المشهد سوى لهذا الشاهد دون غيره ودون أن يدلي به اياً من شهود الإثبات.

وإختتم محامي مرافعته عن المتهم الأول ومنهياً فكرته بالإشارة، إلى أن الشاهد المُشار إليه لقى حتفه بحادث طريق معقباً ، “جسمة اتقطع محدش لحقه” ، وكان لافتاً حرص الدفاع على أن يسبق حديثه هذا بالقول أنه “لا شماتة في الموت “.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية و عددهم 73 متهماً إتهامات من بينها تهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائرغير مرخصة ، وأخرى ممنوع ترخيصها ، والشروع فى القتل ، وإضرام النيران عمدًا فى مباني منشأة دينية بكنيسة مريم العذرا بكفر حكيم وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

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