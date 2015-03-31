جنح مستأنف الوراق تحكم ببراءة صاحب محل «البرنس» من بيع لحوم فاسدة

قضت محكمة جنح مستأنف الوراق، برئاسة المستشار محمد شعبان، ببراءة صاحب محل “البرنس”، ناصر البرنس، من تهمة بيع لحوم فاسدة للجمهور.

وكانت مباحث التموين، قد داهمت مطعم البرنس وعثرت بداخله على كميات من الأطعمة الفاسدة، واكتشفت أنه يستور لحوما مجهولة المصدر، ويدير المحل دون ترخيص، وبعد التحقيق معه أحيل إلى محكمة الجنح، التي أصدرت ضده حكما بالحبس لمدة عامين، في قضية بيع اللحوم الفاسدة، وعامين آخرين في قضية استيراد لحوم مجهولة المصدر، وسنة عن إدارته للمحل دون ترخيص، ليبلغ مجموع الأحكام الصادرة ضده 5 سنوات حبس.

واستأنف البرنس على قرار حبسه، وطالب برد هيئة محكمة مستأنف إمبابة، فأحيلت القضية إلى محكمة مستأنف الوراق، التي أصدرت حكمها المتقدم.