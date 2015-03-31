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دفاع متهمي حرق كنيسة كرداسة: مسجد التحريض لم يٌقام به صلاة منذ أربعة أعوام

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دفاع متهمي حرق كنيسة كرداسة: مسجد التحريض لم يٌقام به صلاة منذ أربعة أعوام دفاع متهمي حرق كنيسة كرداسة: مسجد التحريض لم يٌقام به صلاة منذ أربعة أعوام

نفى محامي المتهم الأول في القضية المعروفة إعلامياً بـ” إحراق كنيسة كرداسة ” ، أن يكون ” التحريض على الجريمة ” قد تم عبر مكبرات الصوت بمسجد ” العبادي ” وفق ما أفاد به أحد الشهود.

وقدم الدفاع مستنداً من وزارة الأوقاف يُفيد بأن المسجد المشار اليه في طور ” الترميم ” ، ليعلق بأن ذلك الجامع لم تُقام به أي صلاة منذ 2011 ، وأن أهالي القرية يسمونه بـ ” المسجد المهدود ” ، وأنه في حالة معاينته الآن لن نجد أي شعيرة دينية تقام به ، نافياً رواية ان يكون المتهمون قد استخدموا مكبرات الصوت به للتحريض على إحراق الكنيسة بعد فض إعتصام رابعة العدوية.

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