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حبس رئيس مكتب تموين السلام وموظف لاستيلائهما على بطاقات ذكية للمواطنين

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حبس رئيس مكتب تموين السلام وموظف لاستيلائهما على بطاقات ذكية للمواطنين حبس رئيس مكتب تموين السلام وموظف لاستيلائهما على بطاقات ذكية للمواطنين
أمرت نيابة السلام، برئاسة المستشار محمد سلامة اليوم الثلاثاء، بحبس رئيس مكتب تموين مدينة السلام وموظف بريد، 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامها بالاستيلاء على 400 بطاقة تموين من المواطنين وصرف 100 ألف جنيه قيمة البطاقات لصالحهم.

وكشفت تحقيقات النيابة بإشراف المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام لنيابات شرق القاهرة، أن المتهم رئيس مكتب تموين مدينة السلام قد استولى على البطاقات الذكية للمواطنين، بالاشتراك مع موظف مكتب بريد النهضة، وصرف مواد تموينية قيمتها 100 ألف جنيه من البطاقات الخاصة للمواطنين والاستيلاء على تلك الأموال.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين أوهما المجنى عليهم أن البطاقات المستولى عليها قد فقدت، وجار البحث عنها.

وكان عدد من المواطنين تقدموا ببلاغات إلى مباحث ، تفيد بفقد البطاقات الذكية الخاصة بهم، وبفحص البلاغات تبين أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة.

أنكر المتهمان أمام النيابة ارتكابهما للواقعة وأكدا أن مكتب التموين تعرض للسرقة وشب به حريق من قبل، مما أدى إلى ضياع بطاقات التموين الخاصة بالمواطنين.


>حجز رئيس "تموين السلام" وموظف لاتهامهما بالاستيلاء على بطاقات ذكية

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مصر 365

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