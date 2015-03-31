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طرح عقار الأوليسيو لمرضى فيروس سى إبريل المقبل وخفض سعره إلى 1900 جنيه

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طرح عقار الأوليسيو لمرضى فيروس سى إبريل المقبل وخفض سعره إلى 1900 جنيه طرح عقار الأوليسيو لمرضى فيروس سى إبريل المقبل وخفض سعره إلى 1900 جنيه
أعلن الدكتور جمال عصمت أستاذ الكبد وعضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية ومستشار منظمة الصحة العالمية للفيروسات الكبدية، أن عقار الأوليسيو الذى تمت الموافقة عليه من وزارة الصحة لعلاج مرضى "فيروس سى" تم تخفيض ثمنه ليصل إلى 1900 جنيه للعلبة، لصرفة على نفقة الدولة أو التأمين الصحى أو على نفقة المريض الخاصة بنفس السعر المدعم فى المراكز التابعة للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية.

وقال إن هذا السعر سيكون أقل من دواء السوفالدى، مشيرا إلى أن الخطوط الاسترشادية التى وضعتها اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية سيتم تطبيقها على المرضى فى شهر
>أبريل المقبل.

وأشار إلى أنه سيتم تقصير فترة العلاج عند استخدام دواء الأوليسيو، حيث يتم استخدام دواء الأوليسيو والسوفالدى لمدة 12 أسبوعا فقط بدلا من استخدام العلاج الثنائى من السوفالدى والريبافيرين لمدة 24 أسبوعا، وذلك لأن هذا البرنامج العلاجى الجديد باستخدام الأوليسيو والسوفالدى يتميز بأنه أكثر كفاءة وبأثار جانبية قليلة.

وقال الدكتور جمال عصمت إنه سيتم الاستمرار فى استخدام العلاج الثلاثى باستخدام الإنترفيرون والريبافيرين والسوفالدى لبعض المرضى، موضحا أنه سيتم إتاحة العلاج لجميع المرضى المصابين بفيروس سى بغض النظر عن مراحل التليف، مؤكدا أن الخطوط الاسترشادية الخاصة بالأدوية الجديدة سيتم تجديدها بشكل مستمر مع ظهور أدوية أخرى جديدة لصالح المريض المصرى وبما تتيح نسبة شفاء أعلى وأثار جانبية أقل وفترة زمنية أقصر.

وأوضح أن جميع مرضى فيروس سى سيتم علاجهم دون استثناء ومن خلال الأسعار التى حددتها اللجنة القومية بمراكز العلاج.

من جانبه أكد الدكتور إمام وأكد أستاذ الكبد بجامعة المنوفية عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أن شحنة دواء الأوليسيو وصلت إلى وجارى تحليلها وستكون متوافرة فى مراكز علاج مرضى فيروس سى التابعة للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية خلال أسبوعين من الآن، موضحا أن المرضى الذين يعانون من أعراض عقار الريبافيرين سيتم علاجهم بالسوفالدى والأوليسيو.


>بـ 9700 جنيه للعلبة.. دواء الأوليسيو يشارك بمؤتمر الكبد بعد موافقة وزارة الصحة

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مصر 365

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