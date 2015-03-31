تأجيل محاكمة "مرسى" و10 من قيادات الإخوان بقضية "التخابر مع قطر" للغد

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء الإخوان، فى قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر لجلسة غد الأربعاء، لاستكمال فض الأحراز، وذلك فى جلسة سرية يخلو منها حضور الصحفيين والإعلامين وجميع وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة واستمرار حظر النشر فى تلك الجلسات.

صدر القرار برئاسه المستشار محمد شرين فهمى وعضويه المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان وبحضور المستشار محمد هشام رئيس نيابات أمن الدوله العليا وأمانة سر حمدى الشناوى وراضى رشاد.

كانت النيابة العامة قد اتهمتهم بأنهم حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان الأول والثانى التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية، والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادى عشر وصور ضوئية منها، وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ونفاذا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها على النحو المبين بالتحقيقات.

- بدء جلسة سرية لفض أحراز محاكمة "مرسى" وآخرين بقضية التخابر مع قطر