محافظ أسوان يبحث مع وفد إمارتي انشاء مدينة خضراء على مساحة 220 ألف فدان

التقى اليوم اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان مع وفد المجموعة المصرية الإماراتية برئاسة الدكتور محمود مسعود رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للمجموعة، وأحمد دياب ممثل وزارة الانتاج الحربى وبحضور مديرى الرى والزراعة والتنمية الحضرية والإستثمار وناقش المحافظ مع الوفد البدء فى تنفيذ مشروع المدينة الخضراء من خلال إستصلاح 220 ألف فدان بوادى غرب كوم امبو بما يوفر حوالى 450 ألف فرصة عمل للشباب الأسوانى فى مختلف التخصصات.

و رحب محافظ أسوان بمشروع المدينة الخضراء واعداً بتقديم كافة التسهيلات لدخول المشروع حيز التنفيذ فى وقت قياسى تنفيذاً لمذكرة التفاهم التى وقعت مع بين الشركة والحكومة المصرية أثناء إنعقاد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري بشرم الشيخ، وخاصة أن المشروع سيعتبر نقلة تنموية بإقامة مجتمع عمرانى جديد متكامل بعيداً عن الوادى الضيق بما يساهم فى زيادة الرقعة الزراعية وإنتاج المحاصيل الاستراتيجية لتحقق الأمن الغذائى وتضيق الفجوة بين الانتاج والاستهلاك ومنها القمح والذرة والطماطم والتمور والخضروات والفاكهة.

ولافت إلى أن المشروع الجديد سيشمل الاستصلاح والتصنيع الزراعى والانتاج الحيوانى ,و استغلال الطاقة النظيفة المنتجة من مزارع الطاقة الشمسية، بالإضافة الى أنشاء 55 قرية تضم مساكن ريفية ملائمة ومدعمة بالعديد من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.

> ووجه مصطفى يسرى مسئولى الرى والزراعة والتنمية الحضرية بسرعة تقديم كافة الدراسات الخاصة بالمياه الجوفية وطبيعة التربة مع أهمية مراعاة إنشاء شبكات للصرف الزراعى خاصة بالمشروع لحماية قرى غرب النيل من أى احتمالات لإرتفاع مستوى المياه الجوفية على الرغم من أن المشروع يعتمد على نظام الرى بالتنقيط وليس الرى بالغمر.

ومن جانبه أكد الدكتور محمود مسعود رئيس الشركة على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لمشروع وادى غرب كوم امبو خلال المؤتمر الإقتصادى، وأيضاً هناك تعاون وجدية من وزارات الزراعة والرى والانتاج الحربى ومحافظة أسوان للإسراع بتنفيذه , وخاصة أن التنفيذ سيتم على مراحل بواقع 50 ألف فدان لكل مرحلة و تتراوح مدة التنفيذ للمشروع بالكامل ما بين 15 إلى 18 عام.

وأضاف محمود مسعود بأن وفد الشركة قام بمعاينة موقع المشروع والذى يتميز بصلاحية التربه والمناخ الملائم لأنتاج العديد من المحاصيل الزراعية، مع توافر المياه الجوفيه والتى سنعتمد فيها على الدراسات المسبقة للعالم المصرى فاروق الباز بجانب أستخدام أحدث أجهزة الاستشعار التكنولوجية من أجل حفر 1800 بئر جوفى يصل معدل أنتاج الواحد منها إلى 250 م3 /ساعة من المياه.

وأكد أن الشركة جاهزة للبدأ الفورى فى تقديم الاستشارات أو الدعم لأى مشروع تقدمه المحافظة وخاصة بالمنطقة الصناعية الفوسفاتية الجديدة بشرق السباعية من أجل أستثمار الثروات التعدينية أو المحجرية التى تتفرد بها أسوان والتى نعتبرها أرض الخير والنماء والمصدر الأساسى للطاقة​ .