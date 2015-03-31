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بالصور.. محافظة القاهرة تواصل إزالة العقارات المخالفة بكورنيش دار السلام‎

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بالصور.. محافظة القاهرة تواصل إزالة العقارات المخالفة بكورنيش دار السلام‎ بالصور.. محافظة القاهرة تواصل إزالة العقارات المخالفة بكورنيش دار السلام‎

محافظ القاهرة وهو يتابع إزالة المخالفات

صرح الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة بأن أجهزة المحافظة بالتعاون مع مديرية أمن القاهرة ، تمكنت من هدم 9 عقارات تحت التأسيس خلال يوم واحد فقط من أجمالى 72 عقار مخالف تم حصرها ، ومقامة بدون تراخيص على أرض زراعية بمنطقة متميزة تطل على كورنيش النيل بدار السلام ، خلف ابراج القانونيين.

وأشار المحافظ بأنه تم التنسيق لإزالة هذه العقارات منذ 3 شهور مع مديرية الأمن ، وقيام المحافظة بتوفير المعدات اللازمة والعمال ، مؤكداَ انه لا يمكن للمحافظة أن تسمح بإقامة منطقة عشوائية جديدة فى قلب القاهرة حيث أقيمت العمارات المخالفة ، والتى يصل بعضها إلى أكثر من 13 طابق فى شوارع لا يزيد عرضها عن 6 أمتار ، وتم بنائها بدون تطبيق المواصفات والاشتراطات الهندسية مما يمثل خطورة على المواطنين الذين سيقيمون بها مستقبلاَ.

وأهاب المحافظ مجدداَ المواطنين بضرورة الرجوع للأحياء قبل التعامل ،على أي وحدة سكنية سواء بالشراء ، أو الإيجار للتأكد من سلامة المبنى ، وحصوله على التراخيص اللازمة وشهادات المطابقة وملكية الأرض المقام عليها المبنى ، وذلك حفاظا على حقوقهم المالية.

مشدداَ بأنه لا تهاون مع المخالفين ، ولابد من إنفاذ القانون وعودة هيبة الدولة ، وعدم السماح قطعيا بوضع أى طوبة إلا بترخيص من الحى المسئول.

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