«جبرائيل» يصف تصريحات أمين جامعة الدول العربية بالعنصرية

وصف الدكتور نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان التصريحات التى جاءت على لسان الدكتور نبيل العربى رئيس جامعة الدول العربية فى معرض حديثه “عن السنة والشيعة “، بوصف المسيحيين من الكاثوليك والبروتستانت بأن لديهم كتب مختلف وأوضاع مختلفة ، وذلك أثناء المؤتمر الصحفى الذى عقده عقب القمة العربية فى شرم الشيخ.

ووصف جبرائيل بأن تصريحات العربي عنصرية تزدرى الديانة المسيحية ، وما كان من رجل بهذه القامة الكبيرة أن تصدر منه هذه التصريحات ، فقد تحدث العربى فى معرض حديثه عن الخلافات بين السنة والشيعة قائلا بالحرف الواحد ” أحنا مش كاثوليك وبروتستانت عندنا كتب مختلفة وأوضاع مختلفة”.

وأوضح جبرائيل أن الطوائف المسيحية جميعها تؤمن بكتاب واحد وهو “الكتاب المقدس ” ولا اختلاف عليه ، وليس عندهم كما زعم العربى كتبا مختلفة، أو أوضاع مختلفة ، أنما يرجع الاختلافات إلى تقويمات غربية وشرقية ليس أكثر.

وطالب جبرائيل فى تصريحاته العربى بأن يتقدم باعتذارا رسميا لجموع المسيحيين عما بدر منه من تصريحات مستفزة وعنصرية ، فى وقت يطالب فيه الرئيس السيسى بتوحد العرب والمصريين جميعا ، من أجل هدف واحد ومشترك واحد ، خاصة وأن الدول العربية غنية بتعدد الأديان وأتباعها لكن فى ظل ما يؤمنون به جميعا من قومية واحدة ووحدة هدف ومصير.