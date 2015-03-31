محافظ الأقصر يقرر صرف تعويضات للمتضررين من حريق “العشي”

زار محمد بدر ، محافظ الأقصر، نجع الناصرية بقرية العشي بمدينة الزينية ، على رأس لجنة أمر بتشكيلها، للإطمئنان على الأهالي، وحصر التلفيات والأضرار التي أسفر عنها الحريق بالقرية، وصرف التعويضات اللازمة للمتضررين.

> وقرر محافظ الأقصر صرف 5 آلاف جنيه لكل أسرة من الأسرالسبعة المتضررة من الحريق كتعويضات عن الخسائر التي لحقت بهم مع صرف تعويضات التضامن الاجتماعي وقدرها 5 الاف جنيه لكل أسرة بالاضافة إلي إعانة عاجلة وصرف مواد غذائية وبطاطين ، فضلا عن حصر جميع الحالات الخاصة لبحث حالاتهم لتعويضهم عن الماشية النافقة يتم تسليمها للأهالي يوم السبت القادم ، صرح بذلك دسوقي عباس وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة .

> كان حريق قد اندلع بالقرية ، ما أسفر عن نفوق عدد من المواشي وخسائر بعدد من المنازل وحظائر وأحواش لتربية الماشية …