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محافظ الأقصر يقرر صرف تعويضات للمتضررين من حريق “العشي”

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محافظ الأقصر يقرر صرف تعويضات للمتضررين من حريق “العشي” محافظ الأقصر يقرر صرف تعويضات للمتضررين من حريق “العشي”

 

محمد بدر محافظ الأقصر

زار محمد بدر ، محافظ الأقصر، نجع الناصرية بقرية العشي  بمدينة الزينية ، على رأس لجنة أمر بتشكيلها، للإطمئنان على الأهالي، وحصر التلفيات والأضرار التي أسفر عنها الحريق بالقرية، وصرف التعويضات اللازمة للمتضررين.
> وقرر محافظ الأقصر صرف 5 آلاف جنيه  لكل أسرة من الأسرالسبعة المتضررة من الحريق كتعويضات عن الخسائر التي لحقت بهم  مع صرف تعويضات التضامن الاجتماعي وقدرها 5 الاف جنيه لكل أسرة بالاضافة إلي إعانة عاجلة وصرف مواد غذائية وبطاطين  ، فضلا عن حصر جميع الحالات الخاصة لبحث حالاتهم لتعويضهم عن الماشية النافقة يتم تسليمها للأهالي يوم السبت القادم ، صرح بذلك دسوقي عباس وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة .
> كان حريق قد اندلع بالقرية ، ما أسفر عن نفوق عدد من المواشي وخسائر بعدد من المنازل  وحظائر وأحواش لتربية الماشية …

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