اجتماع موسع غدا للأجهزة المعنية بالأزمة فى اليمن لمتابعة أوضاع المصريين

أكدت مصادر مطلعة أن اجتماعا موسعا للأجهزة المصرية المعنية بالأزمة فى اليمن لمتابعة أوضاع المصريين هناك سوف يعقد غدا بمقر وزارة الخارجية ويرأس الاجتماع السفير ياسر رضا مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب وزير الخارجية.

ويأتى الاجتماع فى إطار الجهود التى تبذلها السلطات المصرية المعنية للوقوف على أوضاع المصريين المتواجدين فى اليمن على ضوء التطورات التى تشهدها البلاد.

ويتابع القطاع القنصلى بوزارة الخارجية بشكل متواصل أوضاع المصريين فى اليمن من خلال غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة وذلك تعقيبا على أوضاع الجالية المصرية فى اليمن فى ضوء الأحداث الجارية.

وتدعو الخارجية المواطنين المصريين المتواجدين فى اليمن الابتعاد تماماً عن مناطق الاشتباكات قدر الإمكان وأن يلزموا أماكنهم إن كانوا يقيمون فى مناطق آمنة.. وتشير إلى أن من يرغب فى العودة إلى البلاد وإذا كان الطريق آمنا فيمكنه التوجه برا إلى منطقة الحدود مع المملكة العربية السعودية أو سلطنة عمان، خاصة مع توقف الرحلات الجوية فى اليمن.

وتواصل السلطات المصرية حاليا التنسيق مع السلطات فى كل من سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية لتسهيل عودة الراغبين إلى مصر وجارى الدفع بطاقم قنصلى إلى منطقة الحدود اليمنية مع البلدين إذا تطلب الأمر.

كما يتابع وزير الخارجية سامح شكرى اعتبارا من اليوم الثلاثاء حالة البحارة المصريين المتواجدين بميناء عدن اليمنى حيث تلقى شكرى خلال مشاركته فى المؤتمر الدولى الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنسانى فى سوريا فى الكويت تلقى اتصالا هاتفيا من طاقم البحارة المصريين المتواجدين فى ميناء عدن، والذين طالبوا بمساعدة الحكومة المصرية لهم للعودة إلى أرض الوطن.

ووجه الوزير شكرى على الفور بموافاة الجهات الوطنية المعنية ببياناتهم للنظر فى سرعة تقديم المساعدة اللازمة لهم.