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القوات الخاصة التركية تقتحم قصر العادلي لإنقاذ النائب العام

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القوات الخاصة التركية تقتحم قصر العادلي لإنقاذ النائب العام القوات الخاصة التركية تقتحم قصر العادلي لإنقاذ النائب العام

المدعي العام التركي

اقتحمت القوات الخاصة التركية مقر قصر العدلي، منذ قليل، وقامت القوات بإخلاء المبنى من جميع المتواجدين بداخله، بداخله في محاولة لإنقاذ المدعي العام محمد سليم كيراز، المحتجز كرهينة داخل مكتبه.

وكان مجهولون اقتحموا غرفة كيراز واحتجزوه كرهينة في القصر العدلي – وزارة العدل – حيث يعمل في قسم جرائم الموظفين بنيابة إسطنبول، دون ذكر المزيد من التفاصيل حول الواقعة.

ورجحت صحيفة “حريت ديلي نيوز” التركية، انتماء المهاجمين لحزب التحرير الشعبي الثوري، حيث اقتحموا مكتب المدعى العام، وتم سماع دوي طلقات نارية، فيما منحوا السلطات التركية مهلة حتى الساعة 3.36 عصرًا لتلبية مطالبهم.

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