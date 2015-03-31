خبير لـONA: السندات الدولارية الأفضل أمام مصر لاتمام هيكلة الموازنة العامة

قال الدكتور هشام إبراهيم الخبير المصرفي إن يؤيد عمليات طرح السندات الدولارية لعدة أسباب أولها احتياج مصر لتفح شرايين جديدة لتمويل الاقتصاد من الخارج، مضيفًا أن التمويل كان يعتمد خلال الفترة الماضية على الداخل بالجنيه ومن خلال البنوك وأن مصر بحاجة لتمويل بالنقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن فتح مصادر التمويل من الخارج تجعل البنوك أكثر تركيزًا بشكل أساسي للعمل بالقطاعات المختلفة.

وأضاف في تصريحات لوكالة “أونا” أن مسألة طرح السندات الدولارية ونجاحها والتي يجب أن تتم من خلال بنوك استثمار عالمية سيمنح مصر تصنيف جيد خاصة بعد مؤتمر شرم الشيخ وربما يساعد في تحسين التصنيف الائتماني مؤكدًا تأيده لطرح السندات.

وحول استخدام السندات في عمليات الإنفاق الجاري أوضح إبراهيم أنه لابد من التفريق بين أمرين هما الموازنة العامة وتوجهاتها والتي تنقسم لشقين الاستثمار والجاري مؤكدًا أن كلا الحالتين يواجه عجز في الموازنة لابد من تمويله، مضيفًا أنه بالنظر إلى الإنفاق الجاري نجد أنه ضرورة لابد منها حتى يتم إتمام هيكلة الدعم والتي خاضت الدولة فيه شوطاً وباقي 3 آخرين.

وأكد على ضرورة تمويل الموازنة العامة سواء من الداخل أو الخارج، موضحًا أن تكلفة التمويل من الداخل تصل إلى 10% من خلال البنوك لكن التمويل الخارجي تتراوح تكلفته بين 1: 2% بجانب تركيز البنوك على دوره الأساسي وهو الخيار الأفضل خاصة أن الدين الداخلي تخطى الـ2 تريليون جنيه والخارجي وصل حوالي 42 مليار دولار أي حوالي 300 مليار جنيه وبذلك يكون الدين الداخلي 7 أضاعف الخارجي بمعنى أنه أمام كل جنيه أقترضته الدولة من الخارج أقترضت 7 من الداخل، مضيفًا: ” في رأي يجب أن نتجه للتمويل من الخارج حتى عامين أو ثلاثة للانتهاء من إعادة إصلاح وهيكلة الموازنة العامة للدولة”.