جامعة المنوفية تحتفل بتخريج الدفعة 27 لكلية الطب

احتفلت كلية الطب جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة بتخريج الدفعة 27 الذين أنهوا فترة الامتياز بالصالة المغطاة بإستاد الجامعة.

حضر الحفل كل من عاطف أبو العزم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وعادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعاطف حمادة نقيب الأطباء بالمنوفية وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وأهالى الأطباء

وخلال الحفل أكد الدكتور معوض الخولى للأطباء المحتفى بهم أنهم أصحاب رسالة سامية مشيرا إلى أهمية العمل بقسم الطبيب وبذل الجهد لرعاية مرضاهم وأن يستمروا فى مواصلة التعليم والإطلاع وأن يتحلوا بالإيمان والصبر لاتقان عملهم ويتخطوا كل الصعوبات التى تواجههم من أجل الوصول إلى هدفهم.

وهنأ رئيس الجامعة الأطباء وأولياء أمورهم، كما وجه الشكر لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية على مجهوداتهم لاعتماد الكلية.

وأشارت الدكتورة نانسى أسعد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن عدد هذه الدفعة 247 طبيب وأن العشرة الأوائل لهذه الدفعة هم: لمياء سليمان سعد، محمد توفيق عبد الرحمن، علياء فتحى شحاته، أحمد جابر الصواف، أحمد مرضى حمادة، أمجد عادل عبد الصمد، آلاء محمد بحبح، آلاء ناجى الغزالى، أمل شفيق، آية مجدى علام.

كما تم خلال الحفل تكريم الأطباء الذين شاركوا فى الأنشطة الطلابية وهم: أحمد حسين الطالب المثالى، إيمان أحمد الطالبة المثالية، إبراهيم أحمد، أحمد مجدى، أحمد مدحت، أحمد هانى، أميرة عبد الرازق، إيمان سعيد، جهاد علوى، أمين البكرى، أحمد محمد، محمد خالد.

كما تم تكريم الدكتور محمد صبرى والدكتور محمود حجاج وطبيب مقيم أنار لاشين، ومن موظفى الكلية ماجدة شعبان وليلى الشامى.

كما تم إهداء درع الكلية والدفعة لرئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة ونقيب الأطباء بالمنوفية والدكتورة وفاء زهران وروح المرحوم الدكتور على زكى جلال.