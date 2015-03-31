بدء الحوار الوطني حول قوانين الانتخابات بحضور «محلب» الخميس المقبل

أصدرت وزارة العدالة الانتقالية، بيانًا ذكرت فيه، أنه تقرر أن يقوم رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بعقد عدة لقاءات واجتماعات مع مختلف القوى السياسية والمجتمعية والشخصيات العامة للاستماع إلى رؤيتهم في خصوص قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وما يرتبط به من نصوص في قانون مجلس النواب، وستبدأ هذه الاجتماعات يوم الخميس القادم بدعوة مجموعة من رؤساء الاحزاب والقوى والائتلافات واثنين من المرافقين لهم بمقر مجلس الشورى السابق، بحضور وزير العدالة الانتقالية، ولجنة وضع قانون تقسيم الدوائر.

وجاء بالبيان: تتوالي هذه الاجتماعات بشكل مكثف للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة تتوافق مع أحكام الدستور وتستطيع القوى السياسية التعامل معها .

وذكرت الوزارة خلال بيانها، ذلك يأتي في إطار سعي الحكومة إلى الوصول لتوافق وطني ومجتمعي، حول الركن الثالث من خارطة الطريق، وحرصاً على إتمام العملية الانتخابية لمجلس النواب .