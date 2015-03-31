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تعرف على أسباب إصابتك بالاضطرابات المعوية عند تعرضك للخوف والقلق

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تعرف على أسباب إصابتك بالاضطرابات المعوية عند تعرضك للخوف والقلق تعرف على أسباب إصابتك بالاضطرابات المعوية عند تعرضك للخوف والقلق
ما علاقة اضطرابات المعدة بالحالة النفسية؟ وما أسباب إصابة البعض بأعراض كالإسهال، وانتفاخ القولون، والمغص المعوى، عند تعرضهم لمواقف تسبب الضغط العصبى أو الخوف؟.

أسئلة أجاب عنها الدكتور جمال فرويز، استشارى الطب النفسى، قائلا: "ارتباط الاضطرابات المعوية ببعض الحالات النفسية التى يتعرض لها الإنسان ينتج عن زيادة إفراز أنواع معينة من الهرمونات أهمها هرمون "الأدرينالين والنورإدرنالين" وهى هرمونات تفرزها الغدة الفوق كلوية وتعد أحد أهم الموصلات العصبية للمخ.

وتلعب تلك الهرمونات دورًا مؤثرًا على أعضاء الجسم، كالقلب والجهاز الهضمى، وترتفع نسبة هرمونى الأدرينالين والنور أدرينالين، عند تعرض الإنسان لحالات التوتر العصبى كالخوف الشديد أو القلق، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على عضلة القلب فتزداد سرعة نبضاته، كما تظهر أعراض أخرى كالتعرق، وسرعة التنفس واحمرار الوجه.

وتؤثر أيضًا تلك الهرمونات على نشاط القناة الهضمية والمعدة، ولذا ينتج عن زيادة نسبتها العديد من المشاكل المعوية المعروفة، والمصاحبة لحالات القلق والخوف، كالإسهال وانتفاخ القولون والتقلصات المعوية.

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