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مسئول عدنى: 70 قتيلا بسبب هجوم الحوثيين

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مسئول عدنى: 70 قتيلا بسبب هجوم الحوثيين مسئول عدنى: 70 قتيلا بسبب هجوم الحوثيين

> صرح نايف البكرى وكيل محافظة عدن اليمنية بأن هناك 70 مواطنا قتلوا فى عملية الاجتياح العسكرية التى تنفذها قوات موالية للرئيس السابق والحوثيين فى عدن منذ أيام فيما سقط أكثر من 400 جريح.

وقال البكرى - خلال زيارته لعدد من المستشفيات فى عدن اليوم - إن قوات الحوثى تقوم بقصف عشوائى لمساكن الناس وتقتل المدنيين بصورة مرعبة ولاتميز بين أى طرف أو أخر وتمارس أعمال قتل لكل ما يقابلها.

وطالب وكيل محافظة عدن الدول الخليجية باستقبال الجرحى أصحاب الحالات الحرجة لضعف الامكانيات فى المستشفيات فى عدن وعم قدرتها على استقبال المزيد من الجرحى.

وتعانى المستشفيات فى عدن من نقص الامكانيات وعدم قدرتها على استقبال ضحايا الاشتباكات بين المواطنين والحوثيين المدعومين بقوات عسكرية موالية للرئيس السابق، كما ظهرت مشكلة كبيرة تمثلت فى مغادرة الأطباء الأجانب وأطقم التمريض بعد تدهور الأوضاع الأمنية فى عدن، خاصة الأطباء والممرضين والممرضات الهنود وجنسيات أسيوية أخرى وهم عماد الخدمات الطبية فى اليمن، مما سيشكل نقصا كبيرا فى تخصصات لايستطيع الأطباء فى عدن تقديمها.

ودعت السلطة المحلية فى عدن كافة الأطباء وخريجى المعاهد الصحية وكلية الطب إلى سرعة التحرك والتطوع بشكل عاجل وسريع لتقديم المساعدة للجرحى.
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