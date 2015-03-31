سفير مصر بروما يعقد اجتماعا مع نائب رئيس اتحاد الصناعات الإبطالي

عقد السفير عمرو حلمى سفير مصر فى روما اجتماعاً مع السيد دانييل كراوس نائب رئيس اتحاد الصناعات الإيطالى ، الذى أشاد بالتطورات التى تشهدها العلاقات المصرية الإيطالية ، والتى أسهمت فى تحقيق زيادة كبيرة فى الاستثمارات الإيطالية فى مصر، حيثُ أرتفعت قيمة تلك الاستثمارات مـن “4.3″ مليار دولار عام 2013 إلى “5.6″ مليار دولار عام 2014، إلى “10.6″ مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2015.

وذلك بعد أن قامت أحدى الشركات الإيطالية الكبرى بالإعلان عن ضخ استثمارات جديدة فى مصر بقيمة 5 مليار دولار فى أكبر صفقة استثمارية تقوم بها شركة إيطالية فى مصر، الأمر الذى يجعل إيطاليا ثانى أكبر مستثمر فى الاقتصاد المصرى على المستوى الاوربى.

ومن جانبه، أكد السفير المصرى أن النجاح الذى تحقق فى مؤتمر شرم الشيخ قد وضع مصر فى بؤرة اهتمام دوائر الأعمال الإيطالية التى شاركت على مستوى متميز فى المؤتمر الذى حرص رئيس الوزراء ماتيو رنزى على المشاركة فى افتتاح أعماله ليؤكد الدعم السياسى والاقتصادى الإيطالى لمصر ، والحرص على التفاعل ايجابيا ًمع الجهود المبذولة للارتقاء بإداء الاقتصاد المصرى وتعزيز تنافسه.

وأوضح السفير المصري ، أنه يتم فى المرحلة الحالية تكثيف التنسيق مع اتحاد الصناعات الإيطالى من أجل إيفاد بعثة اقتصادية إيطالية أخرى لزيارة مصر خلال شهر يونيو القادم.

وستضم البعثة عدد من قيادات الشركات الإيطالية بهدف إقامة تعاون مؤسسى مع دوائر الأعمال المصرية فى المجالات المتصلة بصناعة المنسوجات والملابس وصناعة الجلود والطاقة النظيفة والمتجددة والصناعات الغذائية وصناعة الأثاث والتشييد والبناء والصناعات الصيدلانية ومكونـات السيـارات ومسـتلزمات المستشفيات.

مؤكـداً أن التركـيز فـى علاقاتنـا الاقتصادية مع إيطاليا ، التى تشهد تطورات مطرده ، ينصب على جذب المزيد من الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وخلق فرص عمل جديدة وتعظيم قدراتنا على التصدير،وأن النجاح الذى تحقق من مؤتمر شرم الشيـخ قد أكد عزم الحكومة المصرية على تطوير بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار يشجع دوائر الأعمال الإيطالية على النظر ايجابياً فى الفرص التجارية والاستثمارية فى مصر خاصة مشروع محور قناة السويس، والذى يتوازى مع نجاح شركة إيطالية على الاستحواذ على العقد الخاص بمشروع المثلث الذهبى الذى يعد أحد المشروعات المصرية العملاقة.