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لون عينك يكشف إصابتك بالأمراض الجلدية أو العضوية

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لون عينك يكشف إصابتك بالأمراض الجلدية أو العضوية لون عينك يكشف إصابتك بالأمراض الجلدية أو العضوية
لون العين دليل على إصابة الجسم بالأمراض! لا تتعجب، فالعين هى مرآة الجسم والتى يمكن أن تعكس إصابتك بالعديد من الأمراض.
>وحول هذا يقول الدكتور عصام الطوخى، أستاذ طب وجراحة العيون، إنه من خلال لون العين يتم التعرف على بعض الأمراض التى تصيب الجسم، فعند وجود تغيير فى لون بياض العين، كاللون الأصفر يعد دليلاً على الإصابة بأمراض الكبد، أما وجود لون أزرق فى الملتحمة دليل على الإصابة بأمراض فى القلب، أما بالنسبة لزيادة نسبة الحديد فى الجسم فتظهر فى العين على هيئة ترسبات مائلة للون الأسود فى القرنية.

ويتابع أنه بالنسبة للأمراض التى يوجد بها زيادة فى نسبة النحاس فى الدم، فهى تظهر على شكل ترسبات خضراء وبنية اللون فى أطراف القرنية والملتحمة.

الأنيميا أيضا تظهر فى صورة لون أبيض فى الجدار المبطن للعين، أما علامات الإصابة بمرض السكر فتظهر فى عدم استقرار فى الرؤية ومقاسات العين واحتياج متكرر للشخص لتغيير نضارة كل عدة أسابيع.

يذكر د. عصام الطوخى أنه من خلال لون العين أيضًا يتم التعرف على الإصابة ببعض الأمراض الجلدية، كأن تظهر فى الجفون نقط حمراء وهذا دليل على الإصابة بالهربس، وطفح جلدى بالجفن وفقدان للرموش دليل على الإصابة بأمراض جلدية أخرى كالجذام وغيرها.


>تعرف على أهم الإسعافات عند تعرض العين للإصابة

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