فى الطقس الحار.. تجنب التعرض للتيارات الساخنة

التيارات الساخنة، والرطوبة العالية، أشهر مظاهر التقلبات الجوية التى تنذر باقتراب فصل الصيف، ولابد من توخى الحذر عند التعرض لها، فهى لا تقل خطرا عن التيارات الباردة ومدى خطورتها على الصحة.

الدكتورة نيفين رضا أخصائية الباطنة حذرت بشكل قاطع من التعرض المباشر والمستمر لتيارات الهواء الساخنة، وشديدة الرطوبة لفترات طويلة خلال ساعات الذروة من النهار، ناصحة بتوخى الحذر عند الخروج من المنزل والتعرض لطقس ساخن لفترات طويلة سواء لظروف العمل أو النزهات وغيرها.

أضرار التعرض للتيارات الساخنة فى الصيف

>وأوضحت نيفين أن التيارات الساخنة لها العديد من الأضرار، ولذا لابد من اختيار توقيت التعرض للتيارات، وعدم التعرض لها لفترات طويلة، وخاصة أوقات الذروة والظهيرة، ووقاية الفم والأنف من نفاذ التيار بشكل مباشر من خلال وضع منديل خفيف عليهما فور الخروج من المنزل.

وتابعت قائلة: "التيارات الساخنة يمكن تجنب أضرارها بتجنب استنشاقها المباشر، وأضرارها قد تصل حد الإصابة بالسعال، وضعف القدرة على التنفس، والهبوط العام، وظهور حبوب الجسم، وتلف الشعر، ومشكلات خاصة بالهبوط فى الدورة الدموية".

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