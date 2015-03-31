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أخصائية جلدية توضح مضاعفات تشقق الأصابع وطرق علاجها

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أخصائية جلدية توضح مضاعفات تشقق الأصابع وطرق علاجها أخصائية جلدية توضح مضاعفات تشقق الأصابع وطرق علاجها
تشققات اليدين والأصابع من أكثر المشكلات الجلدية إزعاجا للمريض، ويعانى خلالها من تشققات وخطوط غائرة بالأصابع، مصحوبة بآلام على شكل حرقان أو "نبضات"، وهو ما يمثل ضررا بالغا بالجلد، وينبئ عن ضرورة علاجه بأسرع وقت.

الدكتورة دعاء على أخصائية الجلدية أوضحت أن تشقق جلد الأصبع أحد أهم الأعراض الناتجة عن جفاف الجلد، وعن بعض الأمراض الجلدية الأخرى، كالصدفية وغيره، ولكن وفى جميع الأحوال لابد من السرعة فى علاج تلك التشققات حتى لا تتفاقم مضاعفاتها محدثة أضرارا بالغة بالبشرة.

مضاعفات تشقق الأصابع


>وعن المضاعفات، والتى ذكرت دعاء بعضها، فمن الصعب علاجها بسهولة، لذا يفضل علاج التشققات مبكرا، حتى يتجنب المريض الإصابة بجفاف الأصابع، وتشوهها وترك ندبات عميقة بها، فضلا عن زيادة سماكة الجلد وخشونته، إضافة إلى نزيف بعض الشقوق، وتيبسها، والذى يزيد معدل الألم فى اليدين، واضطراب الإحساس بها.

علاج تشقق الأصابع


>ونصحت أخصائية الجلدية بالتخلص السريع من التشققات الجلدية فى اليدين، فور الإصابة بها، والعرض على مختص جلدية لتحديد السبب، والحرص على تناول المياه بشكل منتظم وبكميات كبيرة، إضافة إلى دهان اليدين بكريمات مرطبة يوميا وزيوت منعمة كزيت اللوز، بعد استشارة المختص وبعد علاج الحالة والتئام الشقوق أيضا.

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