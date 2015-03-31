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دراسة: الفستق الأمريكى مصدر للبروتينات والألياف والمعادن

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دراسة: الفستق الأمريكى مصدر للبروتينات والألياف والمعادن دراسة: الفستق الأمريكى مصدر للبروتينات والألياف والمعادن
أفادت أحدث الدراسات الغذائية الأمريكية، أن" الفستق" الذى يزرع فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية يعد مصدرا مهما للبروتينات والألياف والفيتامينات، خاصة فيتامين "هـ" الذى يعطى الطاقة والقوة اللازمة للجسم.

وأشارت الدراسة إلى أن الفستق يحتوى على 6 معادن، هى الزنك، والنحاس، والمنجنيز، المتوفر فى السبانخ والأعشاب الخضراء وعنصر السيلينيوم والريبو فلافين المهم لنمو الجسم، وإنتاج خلايا الدم الحمراء ويساعد على إطلاق الطاقة الكربوهيدرات ووظائف الأنزيمات وتكوين الأحماض الدهنية وإنتاج الجلوئايون وبه فيتامين / ب 2 /.

وأوضحت الدراسة أن هذه المعادن مضادة للأكسدة، وتعمل على حماية خلايا الجسم، كما أنها مضاد للضغط لذلك تنصح الدراسة بتناوله بكثرة لفوائده العديدة على الصحة.

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