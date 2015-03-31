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أسباب إصابة النساء بهشاشة العظام بعد انقطاع الطمث

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أسباب إصابة النساء بهشاشة العظام بعد انقطاع الطمث أسباب إصابة النساء بهشاشة العظام بعد انقطاع الطمث
هشاشة العظام من الأمراض التى تحدث نتيجة لعدم تغذية العظام بالنسبة التى تحتاجها من عنصر الكالسيوم.

النساء أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام


>الدكتور عطية أبو النجا استشارى أمراض النساء والولادة، يوضح أهم الأسباب التى تجعل النساء أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام وأهمها فترة الحمل التى يمتص فيها الجنين الكالسيوم الضرورى لعملية نموه من الأم، وفى حالة عدم حصولها على النسبة التعويضية لما يمتصه منها الجنين تزيد فرص تعرضها لهشاشة العظام، وخاصة مع تكرار الحمل، وعدم اهتمامها بنوعية الغذاء الضرورية فى تلك الفترة.

انقطاع الطمث سبب فى الإصابة بهشاشة العظام


>فترة انقطاع الطمث من أهم المراحل العمرية للمرأة وتتعرض فيها للعديد من الأعراض وتعد هشاشة العظام من أكثر الأعراض شيوعا، فى تلك المرحلة، والسبب يرجع تبعا لما يوضحه أبو النجا، إلى أن هرمونات الأنوثة تعمل على توصيل الكالسيوم إلى داخل العظام وفى فترة انقطاع الطمث وقلة نسبة هرمونات الأنوثة تقل فى المقابل نسبة الكالسيوم الذى يصل للعظام، مما يرفع من فرص تعرض النساء للإصابة بهشاشة العظام.
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