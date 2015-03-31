الإكثار من الخضراوات الورقية يشكل درعا واقيا ضد شيخوخة المخ

نصحت أبحاث طبية حديثة بتناول حصة من الخضراوات الورقية يوميا، لتساعد على الحفاظ على سلامة وكفاءة خلايا المخ وتجنيبها الوقوع فريسة لخرف الشيخوخة.

وقام الباحثون بتقييم عادات الأكل والقدرة العقلية لأكثر من 950 من كبار السن لمدة متوسطها خمسة أعوام.

وأوضحت الأبحاث أن الأشخاص الذين تناولوا حصة أو حصتين من الخضراوات الورقية مثل السبانخ، واللفت، والكرنب تراجعت بينهم بصورة ملحوظة فرص التعرض للتدهور العقلى، مقارنة بالأشخاص الذين لا يتناولون الخضراوات الورقية.

وأرجع الباحثون ذلك إلى احتواء الخضراوات الورقية على كم هائل من الفيتامينات مضادات الأكسدة خاصة فيتامين "ك" التى تعمل على تأجيل خطى الشيخوخة بصورة كبيرة.