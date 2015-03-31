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أخصائية علاج طبيعى: تدليك جسم الطفل يجنبه عسر الهضم وآلام الرأس

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أخصائية علاج طبيعى: تدليك جسم الطفل يجنبه عسر الهضم وآلام الرأس أخصائية علاج طبيعى: تدليك جسم الطفل يجنبه عسر الهضم وآلام الرأس
التدليك لغة سحرية، تساعد على التخلص من آلام الجسم وتعالج أوجاعه، وهناك علوم منفصلة تختص بفوائد التدليك وكيفية أدائه بشكل سليم، ولكن ما لا خلاف عليه هو أن التدليك يساهم فى شعور الإنسان براحة نفسية وجسدية، ويتخلص مؤقتا من بعض آلام الجسم المزعجة.

التدليك وأهميته فى حياة الإنسان


>التدليك حسبما تصفه الدكتورة مروة على أخصائية العلاج الطبيعى للكثير من المشكلات، فيساعد على سهولة تدفق الدم لأطراف الجسم ويساعد على التخلص من آلام الجسم وتشنجاته العضلية، ويحافظ على مرونة العضلات والمفاصل، وسهولة الحركة والشعور بالنشاط.

فوائد تدليك جسم الطفل


>وتابعت مروة مؤكدة على أهمية تدليك الجسم خاصة للصغار، فعلى الأم تدليك جسم الطفل قبل ذهابه للمدرسة أو قبل خلوده للفراش، وبرفق شديد تقوم بتدليك عضلاته وأطرافه، مما يساعده على الاسترخاء والنوم الهادئ بدون إزعاج أو إرهاق أو فواصل، إضافة إلى فاعلية التدليك فى وقاية الطفل من الإصابة بعسر الهضم والحموضة، وتنشيط دورته الدموية مما يساهم فى نموه الجيد أثناء النوم، كما يجنب الطفل الشعور بالضغوط اليومية، وكذلك يشعر بالراحة وهدوء النفس، والتخلص من آلام الرأس.

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