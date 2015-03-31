خطوات العناية بصحة العظام

أسلوب الحياة الصحى للعناية بصحة العظام

قواعد صحية للعناية بصحة العظام

على الإنسان أن يتبع الحد الأدنى من قواعد الحفاظ على سلامة العظام، نصيحة تقدمها مروة على أخصائية العلاج الطبيعى، والتى تؤكد أن عظام الجسم تتأثر بالعديد من العوامل التى تهدد سلامتها، كعامل السن، والنظام الغذائى، وطبيعة الحركة والنشاط، وطبيعة النظام الرياضى المتبع.>وتابعت مروة موضحة أن أسلوب الحياة اليومية للإنسان يتحكم بشكل كبير فى حالة عظامه فى جميع مراحله العمرية، وهو ما يستلزم تعديل دائم فى هذا الأسلوب، لتوجيهه إلى نمط صحى بالكامل، يحافظ به الإنسان على عظامه من الهشاشة والضعف لأطول فترة ممكنة.>وتنصح أخصائية العلاج الطبيعى بضرورة الاهتمام بتناول كميات كبيرة من المياه يوميا، للحفاظ على ليونة الجسم وسهولة حركته وخفته، ما يعنى زيادة فى معدل النشاط ومرونة أكبر للعظام والعضلات والمفاصل، كذا الاهتمام بتجنب العادات اليومية المتكررة، التى تؤثر بالسلب على سلامة العظام، كصعود ونزول "السلم" أكثر من مرة فى اليوم، وعدم التعرض لقسط مناسب من أشعة الشمس الدافئة التى تساهم فى تقوية العظام ونموها.

وبالنسبة للنظام الغذائى، فتؤكد مروة أن تناول الوجبات السريعة، والأطعمة المصنعة، والغذاء المحفوظ الذى يحتوى على مكسبات طعم ورائحة، يضعف العظام ويرهق الغضاريف والمفاصل.

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