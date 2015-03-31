أخبار عاجلة

«نورا السباعي».. سمنتها كانت سبب شهرتها ولهذا السبب أصيبت بالاكتئاب -
التعليم: "الطلاب بيروحوا المدرسة مش مبسوطين".. والحل في مراجعة المناهج -
إزالة واسترداد 6 آلاف متر مربع من أملاك الدولة بالمعصرة ( صور) -
التفاصيل الكاملة لطفل حدائق حلوان الذي قتله القاتل وغسله ودفنه في القبر بسبب ( كلمة ) -
زلزال قوي قرب مدينة مشهد جنوب شرق إيران -
بالصور- محلب يتفقد آخر مستجدات مشروع هضبة الهرم -
عضو بـ"تعليم البرلمان" ترفض مقترح توقيع الطلاب بالبصمة في البوكليت -
إزالة 5 عقارات تحت الإنشاء على كورنيش المعصرة -
الري تنفذ مشروعات بقيمة 45,5 مليون جنيه لخدمة 8 مليون فدان بالمحافظات -
نائبة: سياسات "البيئة" متخبطة.. وتصريحات الوزير "متناقضة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

خطوات العناية بصحة العظام

Google+ Print
خطوات العناية بصحة العظام خطوات العناية بصحة العظام
على الإنسان أن يتبع الحد الأدنى من قواعد الحفاظ على سلامة العظام، نصيحة تقدمها مروة على أخصائية العلاج الطبيعى، والتى تؤكد أن عظام الجسم تتأثر بالعديد من العوامل التى تهدد سلامتها، كعامل السن، والنظام الغذائى، وطبيعة الحركة والنشاط، وطبيعة النظام الرياضى المتبع.

أسلوب الحياة الصحى للعناية بصحة العظام


>وتابعت مروة موضحة أن أسلوب الحياة اليومية للإنسان يتحكم بشكل كبير فى حالة عظامه فى جميع مراحله العمرية، وهو ما يستلزم تعديل دائم فى هذا الأسلوب، لتوجيهه إلى نمط صحى بالكامل، يحافظ به الإنسان على عظامه من الهشاشة والضعف لأطول فترة ممكنة.

قواعد صحية للعناية بصحة العظام


>وتنصح أخصائية العلاج الطبيعى بضرورة الاهتمام بتناول كميات كبيرة من المياه يوميا، للحفاظ على ليونة الجسم وسهولة حركته وخفته، ما يعنى زيادة فى معدل النشاط ومرونة أكبر للعظام والعضلات والمفاصل، كذا الاهتمام بتجنب العادات اليومية المتكررة، التى تؤثر بالسلب على سلامة العظام، كصعود ونزول "السلم" أكثر من مرة فى اليوم، وعدم التعرض لقسط مناسب من أشعة الشمس الدافئة التى تساهم فى تقوية العظام ونموها.

وبالنسبة للنظام الغذائى، فتؤكد مروة أن تناول الوجبات السريعة، والأطعمة المصنعة، والغذاء المحفوظ الذى يحتوى على مكسبات طعم ورائحة، يضعف العظام ويرهق الغضاريف والمفاصل.

موضوعات متعلقة


>- نظم العلاج الطبيعى تمنع تيبس العظام وتزيد مرونتها

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365