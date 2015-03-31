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دراسة أمريكية: التدخين السلبى يؤدى لارتفاع نسبة أمراض اللثة

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دراسة أمريكية: التدخين السلبى يؤدى لارتفاع نسبة أمراض اللثة دراسة أمريكية: التدخين السلبى يؤدى لارتفاع نسبة أمراض اللثة
حذرت دراسة أمريكية حديثة من الأضرار، التى يمكن أن يشكلها التدخين السلبى على اللثة، حيث ترتفع نسبة الإصابة بأمراض اللثة بنسبة تصل إلى 62%.

وحذر الباحثون منذ وقت طويل المدخنين من الأضرار البالغة التى تصيب اللثة جراء التدخين، غير أن هذه الدراسة توضح أن التدخين السلبى قد يكون له أضرار على اللثة، فمن يستنشق دخان السجائر المحيط به تزيد فرص إصابته بأمراض اللثة مقارنة بمن لا يستنشق الدخان.

وذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن الباحثين بجامعة نورث كارولينا حللوا السجلات الطبية لأكثر من ثلاثة آلاف شخص فى مرحلة العشرينات من غير المدخنين.

ووجد الباحثون أن 57% من الذين تعرضوا للتدخين السلبى يعانون من مشكلات فى اللثة، والتى يكون لها فى العادة تبعات غير صحية.

وأوضح الباحثون أن أمراض اللثة من الأمراض الشائعة، التى تتورم فيها اللثة أو تصاب بالعدوى، وسبب ذلك تراجع اللثة وبالتالى يقل الدعم المحيط بالأسنان مما يهدد بسقوطها.

وتعد هذه الدراسة الأولى من نوعها التى تربط بين التدخين السلبى وأمراض اللثة عند غير المدخنين، وهو رابط، أكد القائمون على الدراسة أنه "كبير".

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مصر 365