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رئيس مهرجان الغردقة للسياحة: قرار «التأشيرة» أضر كثيراً بقطاع السياحة

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رئيس مهرجان الغردقة للسياحة: قرار «التأشيرة» أضر كثيراً بقطاع السياحة رئيس مهرجان الغردقة للسياحة: قرار «التأشيرة» أضر كثيراً بقطاع السياحة

حوار: أحمد محمود

قال أحمد مرعي ورئيس مهرجان الغردقة “ايلاند “للسياحة، إن مناخ الاستثمار في تحسن كثيراً، مشيراً أن الدولة بذلت جهوداً كبيرة خلال الفترة الماضية شعرنا بها لإعادة الأمن والاستقرار وتعديل القوانيين المحفزة للاستثمار لكنه أكد أن قطاع السياحة وهو رئة الاقتصاد المصري يحتاج إلى مزيد من الجهود وأن يكون هناك رؤية للمستقبل واستراتيجية واضحة المعالم ، موضحًا أن أزمة الفيز السياحية التي أقرتها السلطات قبل أيام أمر أضر كثيرا  بالسياحة وتسبب في تراجع الحجوزات وإلغاء نسبة منها مطالباً الدولة بان تدرس الموضوع مجدداً وأن يتم ارجاء القرار حتى يتم وضع منظومة متكاملة تكنولوجية له .. إلى نص الحوار :

كيف تقيم مناخ الاستثمار في مصر ؟

مناخ الاستثمار لا يستطيع رجل اعمال واحد ان يقيمة ولكن لابد من تكاتف رجال الاعمال ومحبين البلد في دعم الاستثمارات لمصر.

وايضا مناخ الاستقرار يأتي عندما يكون الامن في استقرار وهذا ما نلاحظة في الفترة الحالية فالداخلية تقوم بعملها علي اكمل وجهة لكن نحتاج ألى تكاتف كافة عناصر المنظومة المشجعة لمناخ الاستثمار في مصر .

ماهي العقبات التي تواجهكم ؟

العقبات التي توجهنا هم الاشخاص اللذين يتلاعبون بامن الوطن واستقراره ويسعون لعرقلة مسيرة الديمقراطية
> اما الدولة في توفير لرجل الاعمال احتياجاتة الا بعض القوانين التي تعرقل الاستثمار ولكن حاليا رجال الدولة يسعون لحلها وتسهيل كل العقبات امام رجال الاعمال .

ماهو المطلوب من ؟

حاليا الحكومة تسعي جاهدة في توفير منظومة الامن وتسعي لتوفير الكثير من المتطلبات التي يحتجها الشعب وعلي هذا فوجب علينا مساعدة الحكومة في الفترة الحالية وبعض ذلك نطلب مانريد عندما نري بانفسنا ان الدولة استعادة عافيتها ..

هل أثرت مشاكل الفيزا علي الاقبال السياحي ؟

بالطبع فهي اثرت علينا بسبب الغاء الكثير من الطلبيات المطلوبة ولكن نأمل من الحكومة ان تقوم بحل هذه المشكلة لكي لاتؤثر على السياحة التي تحاول الان استعادة بريقها كما أن مصر تمتلك ميزتين أنخفاض الاسعار السياحية وكذلك منح الفيز في المطار وبالتالي فتقليص أحد الميزتين يقلل من الفائدة المرجوة .

كيف تقيم تعاون القطاع المصرفي مع قطاع السياحة ؟

تعاون القطاع المصرفي مع قطاع السياحة يعود بالنفع ع الدولة ويشجع المستثمرين ورجال الاعمال في ضخ الاستثمار من اجل تنشيط السياحة التي نأمل ان تعود لسابق عهدها . ونحن نحتاج ألىى مزيد من هذا التعاون الفترة المقبلة حتى يستطيع القطاع الوقوف على قدميه مجدداً

ماهو مفتاح إعادة السياحة في مصر؟

مفتاح اعادة السياحة الاستقرار الامني هو الاساس في اعادة السياحة في مصر.

تنظمون مهرجانًا لتنشيط قطاع السياحة في ابريل المقبل ماهي أخر تفاصيله ؟

*المهرجان هدفه تنشيط السياحة المهرجان سيشهد العديد من المفاجآت، وسيتم تكريم نخبة من نجوم الفن وبعض الشخصيات العامة خلال الحفل، كما أن هذه الفعالية لكل أفراد الأسرة حيث يوجد بها عروض بيليتشوا والأراجوز، مسرح العرائس وعرض التنورة و ألعاب للأطفال . ودعوة كافة المهتمين بالسياحة حيث تستضيف مدينة الغردقة، الدورة الأولي من مهرجان “أيلاند الغردقة”،والمقرر إقامته في الثاني عشر من أبريل المقبل.

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