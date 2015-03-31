رسميا.. المكالمات المجانية لـ «واتس اب» لجميع المستخدمين

أطلقت شركة “فيس بوك” اليوم تحديثًا جديدًا لتطبيقها “واتس آب” على متجر جوجل بلاي يجلب ميزة “المكالمات الصوتية” لجميع مستخدميها، وهو الإصدار الذي يحمل الرقم 2.12.5. وعند تنزيل الإصدار الأحدث سيحصل المستخدم على واجهة جديدة يظهر فيها تبويب للمكالمات.

كما يمكن للمستخدمين الحصول على الميزة الجديدة من خلال تنزيل الإصدار الذي يحمل الرقم 2.12.19 من موقع “واتس اب”.

لم يعد مستخدمو تطبيق التراسل الفوري الشهير واتس اب على نظام التشغيل أندرويد في حاجة لأن يتصل بهم من حصل على ميزة المكالمات الصوتية ليحصلوا هم بدورهم عليها.

ولإجراء المكالمات على تطبيق “واتس اب” المملوك لشركة فيس بوك، يتعين على المستخدم النقر على تبويب “المكالمات” ثم النقر على زر المكالمات الجديدة الذي يظهر أعلى الصفحة، ثم اختيار جهة الاتصال المراد إجراء مكالمة معها.

تجدر الإشارة إلى أن ميزة المكالمات الصوتية ستصل قريبًا إلى مستخدمي نظام “آي أو إس” المشغل لأجهزة شركة أبل الذكية، وفقًا لما قال مؤسس واتس اب المشارك، بريان أكتون، خلال مؤتمر المطورين “إف8″ الذي عقدته فيس بوك أخيرًا.