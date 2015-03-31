العثور على جثة فلاح مقتولا على طريق الماى بالمنوفية

تكثف أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية من جهودها كشف غموض مقتل فلاح وإلقاء جثته على طريق الماى دكما بمركز شبين الكوم وبها إصابات ظاهرة .

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية بلاغا من شرطة النجدة يفيد بعثور اهالي قرية الماي التابعة لمركز شبين الكوم علي جثة شعبان شوقي الشراب 49 فلاح مسجاة علي طريق الماي –دكما وبها اصابات في الوجة وفي العنق وجرح قطعي بدائرة الرأس وتم نقلها الي المستشفي.

وعلى الفور امر اللواء جمال شكر مدير المباحث تم انتداب الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة وتشكيل فريق بحث جنائي لسرعة كشف ملابسات الواقعة وسرعة القبض علي الجناة وتم تحرير محضرا بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.