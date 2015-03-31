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انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي في تركيا

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انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي في تركيا انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي في تركيا

أعلنت شركة توزيع الطاقة الكهربائية التركية، انقطاع التيار عن مناطق مختلفة، في أنحاء البلاد، بسبب عطل في خطوط النقل، مؤكدة أن العمل جار على قدم وساق لمعاودة تزويد تلك المناطق بالتيار الكهربائي.

وأفاد مسئولو الشركة لوكالة “الأناضول” التركية، أن العطل طرأ صباح اليوم، مشيرين إلى أن العمليات الفنية للوقوف على أسباب الانقطاع تتواصل على نحو واسع.

وتسبب انقطاع التيار في توقف رحلات الترامواي، ومترو الأنفاق، في مدينة إسطنبول، ما تسبب في ازدحام شديد في المواقف، كما تعطلت إشارات المرور في المناطق التي انقطع عنها التيار، ما استدعى نشر مزيد من أفراد شرطة المرور، تجنبا لحدوث اختناقات مرورية، وتعطل حركة السير.

ونفى وزير الطاقة والموارد الطبيعية “تانر يلدز” أن يكون الانقطاع ناجما عن نقص في الطاقة، مستبعدا حدوث هجوم إلكتروني، وأشار أن العطل قد يكون في خطوط النقل أو ناتجا عن سبب فني آخر وأن الأمر يتابع لحظة بلحظة.

وفيما إذا كان هناك احتمال لهجوم إرهابي بشأن انقطاع التيار الكهربائي، قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو في تصريح له في أنقرة: “يجري التحقيق في جميع الاحتمالات، وشكلت خلية أزمة في وزارة الطاقة”.

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