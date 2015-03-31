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كوينكا قريب من الانتقال إلى بنفيكا

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كوينكا قريب من الانتقال إلى بنفيكا كوينكا قريب من الانتقال إلى بنفيكا

(إفي): قالت تقارير صحفية برتغالية إن نادي بنفيكا بطل الدوري المحلي لكرة القدم، يتطلع لضم الإسباني إيساك كوينكا لاعب ديبورتيفو لاكورونيا، في ظل اقتراب صانع ألعابه الأرجنتيني نيكو جايتان من الرحيل.

وذكرت صحيفة (ريكورد) الرياضية اليوم الثلاثاء أن اللاعب سينتقل إلى ناديه الجديد دون مقابل، بالنظر إلى انتهاء تعاقده مع ناديه الحالي في يونيو المقبل.

ووفقا لهذه المصادر، فإن كشافي نادي (نسور) العاصمة البرتغالية لا يزالون يتابعون تطور أداء اللاعب، الذي شارك هذا الموسم في 25 مباراة، بدأ 15 منها أساسيا.

وانضم كوينكا (23 عاما) الصيف الماضي إلى ديبورتيفو بعد أن فسخ تعاقده مع برشلونة، النادي الذي لعب لفريقه الأول اعتبارا من موسم 2011/2012.

وتسببت إصابة خطيرة في الركبة في إبعاد اللاعب عن الفريق الكتالوني، ليعار خلال موسم 2012/2013 إلى أياكس الهولندي، لكن الإصابة عاودته مجددا ليضطر للخضوع لجراحة أخرى.

وكان كوينكا أحد أبرز صفقات فريق شمال غربي إسبانيا لهذا الموسم، ويسعى معه حاليا لتجنب الهبوط.

بدوره يدرس بنفيكا خياراته في السوق للعثور على بديل لجايتان، أحد أهم لاعبي فريقه الحالي، والهدف لعدد من كبار الأندية في القارة العجوز.

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