كازورلا ينتقد التركيز فقط على سلبيات إسبانيا قبل مواجهة هولندا

(إفي): انتقد لاعب منتخب إسبانيا سانتي كازورلا اليوم التركيز فقط على سلبيات المنتخب مطالبا بـ"قليل من الوقت" لكي يستيعد الفريق بطل مونديال 2010 ويورو 2008 و2012 مستواه.

وقال كازورلا في مؤتمر صحفي قبل مواجهة هولندا وديا الثلاثاء "كانت هنالك تغيرات، رحل لاعبون مهمون قدموا الكثير للمنتخب والجدد تقودهم الرغبة في تحقيق المزيد، نحتاج لقليل من الوقت، يتم التركيز من الخارج على الأشياء السلبية فقط، ولكن المهم هو أن المنتخب متحد ويعرف ما الذي يفعله".

وأكد اللاعب أن حماس اللاعبين لم يتغير أو ينخفض بعد انتهاء حقبة الألقاب حيث تابع "حينما ألعب مع المنتخب، أقوم بما أحبه.. تمثيل بلادي هو أكثر ما يمكن أن يطمح المرء لتحقيقه".

وأشاد كازورلا بمستوى هولندا التي تمر بوضع صعب في تصفيات يورو 2016 حيث أضاف "إنه منتخب كبير، الفوز بالبطولات أمر صعب، ولا أعرف لماذا لم يحقق أي لقب حتى الآن ولكن يمكنهم القيام بهذا الأمر قريبا".

وعن غياب كل من آريين روبن وروبن فان بيرسي الذي كان لهما دور كبير في هزيمة هولندا الساحقة لإسبانيا بنتيجة 5-1 بدور المجموعات بمونديال العام الماضي أضاف "لقد كان لهما دور هام في مونديال البرازيل وهما لاعبان من الطراز الرفيع وكل منهما يلعب في فريق كبير وعدم وجودهم غدا شيء جيد بالنسبة لنا".