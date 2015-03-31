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بيل يعود لتدريبات ريال مدريد مع جيمس رودريجيز

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بيل يعود لتدريبات ريال مدريد مع جيمس رودريجيز بيل يعود لتدريبات ريال مدريد مع جيمس رودريجيز

(إفي): عاد الويلزي جاريث بيل لتدريبات فريقه ريال مدريد الإسباني بعد مشاركته في فوز منتخب بلاده على إسرائيل بثلاثية نظيفة في تصفيات (يورو 2016) حيث سجل هدفين وصنع آخر، ولكنه تمرن داخل صالة الألعاب الرياضة.

وتأثرت عودة ريال مدريد للتدريبات بشكل منطقي بغياب اللاعبين المتواجدين مع منتخباتهم حيث سيكتمل قوام الفريق الأربعاء المقبل.

وكان لاعبو الفريق الأول الذين شاركوا في مران الملعب هم الحارس باتشيكو والمدافعان ناتشو وأربيلوا ولاعبي الوسط اياراميندي وجيمس رودريجيز والجناح خيسي رودريجز.

واقترب رودريجيز من اللعب مجددا عقب تعافيه من اصابة مشط القدم التي تعرض لها أمام سيفيليا في الرابع من فبراير الماضي وخضع بسببها لجراحة حيث قد يكون هذا الأمر أمام جرانادا.

وشارك في الفريق لاعبي الرديف خايمي وماركوس يورينتي وماريانو، وفقا لما جاء في بيان صادر على موقع النادي الالكتروني.

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