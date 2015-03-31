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فاسكو دا جاما يقدم ابن عم ميسي لاعبا جديدا في صفوفه

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فاسكو دا جاما يقدم ابن عم ميسي لاعبا جديدا في صفوفه فاسكو دا جاما يقدم ابن عم ميسي لاعبا جديدا في صفوفه

(إفي): أعلن فريق فاسكو دا جاما البرازيلي رسميا التعاقد مع صانع الألعاب الأرجنتيني ايمانويل بيانكوتشي ابن عم نجم برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي.

وقال اللاعب الذي وقع مع فاسكو حتى ديسمبر المقبل "اللعب هنا شيء كبير وأرغب في التتويج بالألقاب وصناعة التاريخ"، وفقا لما جاء في بيان نشره النادي.

ولن يتمكن بيانكوتشي الذي لعب الموسم الماضي في فريق باهيا من المشاركة في البطولة الاقليمية التي تلعب حاليا حيث انتهى موعد قيد اللاعبين ولكن يمكنه المشاركة في الدوري وكأس البرازيل.

وصرح اللاعب (26 عاما) "أرغب في المشاركة بشدة، ينقصني فقط بعض الاعداد".

ووفقا لما ذكره موقع (لانسينيت) الاخباري فإن بيانكوتشي أبدى شعوره بالاستياء من سؤال حول علاقته بميسي حيث قال أن الأخير يمثل "الهاما" بالنسبة له ولكنه شدد على أنه يتواجد في فاسكو دا جاما بسبب مجهوده وليس شيئا آخر.

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