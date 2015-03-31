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كارباخال: الألقاب تنسى سريعا.. بعد شهر سيء قد يرغبون في قتلك

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كارباخال: الألقاب تنسى سريعا.. بعد شهر سيء قد يرغبون في قتلك كارباخال: الألقاب تنسى سريعا.. بعد شهر سيء قد يرغبون في قتلك

(إفي): قارن الظهير الدولي لريال مدريد داني كارباخال وضع فريقه بمنتحب إسبانيا، مشيرا إلى أن الكثير ينسون الألقاب التي توجوا بها.

وقال اللاعب في مؤتمر صحفي بملعب أمستردام أرينا قبل مواجهة هولندا "لا يجب أن تكون متطرفا، ولكن الحقيقة أن الألقاب تنسى بسرعة، ذاكرة كرة القدم ضعيفة، هذا في الوقت الذي يتأقلم خلاله لاعبون جدد على الأمور".

وصرح كارباخال الذي سيتلقي فريقه وديا بهولندا "الانتقادات تكون أكثر حينما لا تلعب بسلاسة، مثلما يحدث في الريال، فزنا بأربعة ألقاب وبعد شهر واحد سيء يرغبون في قتلنا، يجب التحلي بقدر من الموضوعية".

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