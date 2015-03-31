تقرير - برشلونة يحول بيدرو لظهير أيمن برحيل ألفيش

ينوي لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة اللجوء إلى حل سحري لمواجهة رحيل البرازيلي داني ألفيش بنهاية الموسم .. وحرمان البلوجرانا من التعاقدات حتى يناير 2016.

برشلونة لم يجدد عقد ألفيش الذي ينتهي هذا الموسم، والظهير البرازيلي في طريقه للرحيل .. على الأغلب إلى باريس سان جيرمان.

ولن يستطيع برشلونة أن يجد بديلا لألفيش في الصيف، بسبب عقوبة حرمانه من إجراء تعاقدات حتى يناير 2016.

صحيفة "ماركا" كشفت عن نية إنريكي اللجوء إلى الابتكار في خطته، ويضرب عصفورين بحجر واحد مع بيدرو رودريجيز.

بيدرو يشكو من عدم مشاركته بصفة مستمرة مع إنريكي، ولذلك ينوي مدرب برشلونة تغيير مركزه .. ليلعب في موقع ألفيش.

وتبدو فرص بيدرو في المشاركة أساسيا في الهجوم معدومة بتألق الثلاثي ليونيل ميسي، نيمار، ولويس سواريز.

ويستند إنريكي في مغامرته على نجاح أوناي إيمري المدرب السابق لفالنسيا مع جوردي ألبا الذي أصبح واحدا من أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيسر في العالم، بعدما حول إيمري مركزه من الهجوم.