كوينتراو: سيكون شرفا لي اللعب في مانشستر

أعرب البرتغالي فابيو كوينتراو ظهير أيسر ريال مدريد عن سعادته برغبة مانشستر يونايتد في ضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

صحيفة "آس" المدريدية أكدت أن مانشستر أعاد الاهتمام بضم كوينتراو، بعدما كانوا على وشك ضمه قبل موسمين.

وقال كوينتراو لصحيفة "أو جوجو" البرتغالية: "أتمنى أن أحصل على فرص أكبر للعب في ريال مدريد، وأن يمنحني كارلو أنشيلوتي المزيد من الثقة .. هذا لم يحدث كثيرا".

وتابع "أعربت عن رغبتي في اللعب هناك من قبل، مانشستر يونايتد واحد من أفضل أندية العالم.. ولدي الكثير من الإعجاب بهم، سيكون شرفا لي اللعب هناك".

وكان كوينتراو قد انضم لريال مدريد عام 2011 مقابل 30 مليون يورو، ولكنه لعب فقط 34% من مجمل المباريات التي كان متاحا فيها مع النادي الملكي.

ويمتد تعاقد صاحب الـ27 عاما مع ريال مدريد حتى صيف 2019.

وسجل كوينتراو هدفا وصنع آخر للبرتغال في الفوز على صربيا 2-1 في تصفيات يورو 2016.