بالصور…وزير النقل يقوم بجولة مفاجئة فى محطة مصر

قام اليوم المهندس هاني ضاحي وزير النقل بجولة مفاجئة فى محطة سكك حديد مصر برمسيس حيث تفقد ارصفة الوجهين القبلى والبحرى وشبابيك التذاكر وذلك لمتابعة عمليات حجز التذاكر والاطمئنان على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل حجز القطارات وشدد على العاملين بشبابيك التذاكر بضرورة حسن المعاملة مع الراكب.

> وخلال جولته تفقد الوزير قطار رقم 986 المتجه من القاهرة الي سوهاج (مكيف) و قطار 907 (مميز) المتجه من القاهرة الي الاسكندرية للاطمئنان على نظافة القطارات و إلتقى خلال ذلك بعدد من الركاب واستمع الي ارائهم ومقترحاتهم حول مستوي اداء الخدمة المقدمة لهم مؤكداً أن الوزارة تسعي لتوفير كافة سبل الراحة والامان للراكب من خلال تقديم الخدمة المميزة.

> وعقد الوزير اجتماعا على هامش جولته مع قيادات السكة الحديد حيث وجه مسئولى الهيئة بضرورة إنتظام جدول التشغيل من حيث قيام ووصول القطارات فى مواعيدها المحددة وكذلك تقديم مستوى نظافة لائق بحيث يتم خروج القطارات لجمهور الركاب على أكمل وجه من حيث نظافتها داخلياً وخارجياً.