أخبار عاجلة

«نورا السباعي».. سمنتها كانت سبب شهرتها ولهذا السبب أصيبت بالاكتئاب -
التعليم: "الطلاب بيروحوا المدرسة مش مبسوطين".. والحل في مراجعة المناهج -
إزالة واسترداد 6 آلاف متر مربع من أملاك الدولة بالمعصرة ( صور) -
التفاصيل الكاملة لطفل حدائق حلوان الذي قتله القاتل وغسله ودفنه في القبر بسبب ( كلمة ) -
زلزال قوي قرب مدينة مشهد جنوب شرق إيران -
بالصور- محلب يتفقد آخر مستجدات مشروع هضبة الهرم -
عضو بـ"تعليم البرلمان" ترفض مقترح توقيع الطلاب بالبصمة في البوكليت -
إزالة 5 عقارات تحت الإنشاء على كورنيش المعصرة -
الري تنفذ مشروعات بقيمة 45,5 مليون جنيه لخدمة 8 مليون فدان بالمحافظات -
نائبة: سياسات "البيئة" متخبطة.. وتصريحات الوزير "متناقضة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

ربة منزل تتهم سائق «توك توك» بمحاولة التعدي جنسيا عليها بالمنوفية

Google+ Print
ربة منزل تتهم سائق «توك توك» بمحاولة التعدي جنسيا عليها بالمنوفية ربة منزل تتهم سائق «توك توك» بمحاولة التعدي جنسيا عليها بالمنوفية

اغتصاب – أرشيفية

تمكن أهالي قرية كفر داود الجديدة التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية من ضبط سائق توك توك اثناء قيامه بمحاولة إختطاف ربة منزل والتعدي جنسيا عليها حال استقلالها توك توك بالقرية تم تحرير محضرا بالواقعة.

تلقي اللواء ممتاز فهمي مدير امن المنوفية أخطارا من الرائد محمود الشاذلي رئيس مباحث مركز شرطة السادات يفيد شرين . أ .ع . أ 23 عاما ربة منزل ومقيمه قرية كفر داود – دائرة المركز .

وحرر بلاغا : اثناء استقلالها توك توك قيادة ايمن . ع . ع . 26 عاما سائق ومقيم بذات الناحية .من محل اقامتها الى قرية كفر داوود الجديدة لزيارة شقيقتها قام المذكور بالتوجه بها الى منطقة مهجورة وحاول التعدى عليها جنسيا فاستغاثت بالاهالى فقام بالتعدى عليها بالضرب واحداث اصابتها ( كدمات وسحجات بالجسم ) .

وتمكن الاهالى من ضبطه وبمواجهته انكر ما نسب اليه وتم التحفظ على المركبة وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا