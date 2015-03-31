ربة منزل تتهم سائق «توك توك» بمحاولة التعدي جنسيا عليها بالمنوفية

تمكن أهالي قرية كفر داود الجديدة التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية من ضبط سائق توك توك اثناء قيامه بمحاولة إختطاف ربة منزل والتعدي جنسيا عليها حال استقلالها توك توك بالقرية تم تحرير محضرا بالواقعة.

تلقي اللواء ممتاز فهمي مدير امن المنوفية أخطارا من الرائد محمود الشاذلي رئيس مباحث مركز شرطة السادات يفيد شرين . أ .ع . أ 23 عاما ربة منزل ومقيمه قرية كفر داود – دائرة المركز .

وحرر بلاغا : اثناء استقلالها توك توك قيادة ايمن . ع . ع . 26 عاما سائق ومقيم بذات الناحية .من محل اقامتها الى قرية كفر داوود الجديدة لزيارة شقيقتها قام المذكور بالتوجه بها الى منطقة مهجورة وحاول التعدى عليها جنسيا فاستغاثت بالاهالى فقام بالتعدى عليها بالضرب واحداث اصابتها ( كدمات وسحجات بالجسم ) .

وتمكن الاهالى من ضبطه وبمواجهته انكر ما نسب اليه وتم التحفظ على المركبة وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.