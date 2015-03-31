ضبط بندقية خرطوش و٢٢ طلقة بحوزة عاطل فى بولاق الدكرور

ألقت مباحث الجيزة القبض على عاطل ببولاق الدكرور بحوزته بندقية خرطوش و٢٢ طلقة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

كانت وردت معلومات للمقدم هانى الحسينى رئيس مباحث بولاق الدكرور تفيد حيازة "محمد.ع" عاطل لسلاح نارى وذخيرة، وبإعداد كمين له تم ضبطه وبحوزته بندقية خرطوش و٢٢ طلقة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

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