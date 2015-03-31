أخبار عاجلة

«نورا السباعي».. سمنتها كانت سبب شهرتها ولهذا السبب أصيبت بالاكتئاب -
التعليم: "الطلاب بيروحوا المدرسة مش مبسوطين".. والحل في مراجعة المناهج -
إزالة واسترداد 6 آلاف متر مربع من أملاك الدولة بالمعصرة ( صور) -
التفاصيل الكاملة لطفل حدائق حلوان الذي قتله القاتل وغسله ودفنه في القبر بسبب ( كلمة ) -
زلزال قوي قرب مدينة مشهد جنوب شرق إيران -
بالصور- محلب يتفقد آخر مستجدات مشروع هضبة الهرم -
عضو بـ"تعليم البرلمان" ترفض مقترح توقيع الطلاب بالبصمة في البوكليت -
إزالة 5 عقارات تحت الإنشاء على كورنيش المعصرة -
الري تنفذ مشروعات بقيمة 45,5 مليون جنيه لخدمة 8 مليون فدان بالمحافظات -
نائبة: سياسات "البيئة" متخبطة.. وتصريحات الوزير "متناقضة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط بندقية خرطوش و٢٢ طلقة بحوزة عاطل فى بولاق الدكرور

Google+ Print
ضبط بندقية خرطوش و٢٢ طلقة بحوزة عاطل فى بولاق الدكرور ضبط بندقية خرطوش و٢٢ طلقة بحوزة عاطل فى بولاق الدكرور
ألقت مباحث الجيزة القبض على عاطل ببولاق الدكرور بحوزته بندقية خرطوش و٢٢ طلقة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

كانت وردت معلومات للمقدم هانى الحسينى رئيس مباحث بولاق الدكرور تفيد حيازة "محمد.ع" عاطل لسلاح نارى وذخيرة، وبإعداد كمين له تم ضبطه وبحوزته بندقية خرطوش و٢٢ طلقة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365