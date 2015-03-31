براءة 68 متهمًا في “الذكرى الـ 4 لثورة يناير”وتغريهم 50 ألف جنيه

برأت محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار أحمد عبد الله، 68 متهمًا، وذلك على خلفية اتهامهم في أحداث العنف، التي وقعت بمحيط ميدان التحرير، في الذكري الرابعة لثورة 25 يناير، وإلزامهم بغرامة 50 ألف جنيه.

أسندت النيابة الى المتهمين عددًا من الاتهامات، ومن بينها: إثارة الشغب، وقطع الطريق، والتجمهر، والبلطجة، فضلاً عن مقاومة السلطات، وخرق قانون التظاهر.

المتهمون: محمد عبد العزيز محمد ،عمر احمد محمد هاني حسن عبد الحليم ،عبد الحمن صبري محمود ،عيد حمدان محمود ،احمد الصاوي ،سمير عبدالعال،احمد عيد،عبد الرحمن فوزي السيد،محمد عبد العزيز ،احمد عاشور ،احمد هشام محمد ،سيد بيومي سيد،محمد محفوظ ،مروان عصام رشاد،طارق رجب ،شريف محمد معتز،احمد يوسف عبد المجيد،مصطفي عبد المنعم ،عماد صادق ،السعيد جمال ،اشرف محمد ،محمود عبد النبي،سعيد عبيد ،طة سيد اكرم عنتر ،درديري مرسي ،وليد قاسم،محمد طلعت ،محمد يوسفالجاويش،اسامة عادل ،خالد جمال ،اشرف سعيد ،مصطفي محمود ،محمد عبد المنعم ،احمد عبد الهادي،محمد السيد ،احمد محمد،مطصفي شحاتة ،محمد طارق ،محمود احمد ،جميلة احمد محمود ،محمد شعبان ،علاء محمد حامد،محمود عاطف ،السيد حسان ،محمود محمد ،عامر عبدالله،وجدان محفوظ،يحي محمد،محمود السيد،محمود صابر ،عبد الرحمن صبري ،احمد عبد الجواد،احمد عصام فوزي،بلال صلاح بيومي ،سامي محمد صبري،محمود سالم سليمان ،عبد الرحمن خالد ،احمد محمد صالح حنفي ،هاني عزب العرب ،رمضان محمد حسين محمد،رامي مصطفي ابراهيم ،مصطفي ماهر عيلوة،عبد الحمن طارق ،محمد صلاح محمد ،محمد صلاح الدين جمال ،عصام محمد زهران.