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تجديد حبس شاب دهس فتاة أمام سينما بالسويس 15 يوما على ذمة التحقيقات

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تجديد حبس شاب دهس فتاة أمام سينما بالسويس 15 يوما على ذمة التحقيقات تجديد حبس شاب دهس فتاة أمام سينما بالسويس 15 يوما على ذمة التحقيقات

 

أرشيفية

قررت نيابة السويس صباح اليوم تجديد حبس ” مصطفي . ل ” 28 سنه 15 يوم على ذمة التحقيقات فى واقعة قيامه بدهس فتاة بسيارته أمام سينما بمنطقة بور توفيق وفر هاربا .

كانت أعلنت مديرية أمن السويس منذ أسبوعين نجاح ضباط المباحث من ضبط قائد السيارة الذى قام بدهس فتاة أمام سينما رينيسانس والتى أسفر عن مصرعها فى الحال وعقب ذلك فر المتهم هاربا.

كان تلقي قسم شرطة السويس بلاغ من إدارة شرطة النجدة  بوقوع حادث اصطدام سيارة بفتاة أمام سينما رينسانس  وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة  بفتاة تدعي ” ألاء . ذ . ح ” 17 طالبة بالصف الأول الثانوي ومقيمة بحي فيصل وتوفيت متأثرة بإصابتها فور وصولها لمستشفى السويس العام.

على الفور أمر اللواء طارق الجزار مساعد وزير الداخلية لأمن السويس العميد عاطف مهران مدير المباحث الجنائية بعمل فريق بحثي لضبط المتهم بالواقعة ، حيث تبين من أمكن الاستدلال علي شاهد رؤية للواقعة ويدعي ” أحمد . ي . ع” 28 سنه موظف بشركة عتاقة للزيوت وبسؤاله قرر أنه شاهد سيارة ماركة “BMW  ”- سماوي اللون  يقودها شاب وتحمل رقم  ب ر ر 143 تسير بسرعة فائقة اصطدمت بالمتوفية وفرت هاربة.

تمكن العميد محمد والى رئيس مباحث المديرية من ضبط قائد السيارة وتبين انه يدعى” مصطفى . ل . أ”28 سنه مهندس كهرباء ويقطن حدائق القبه بالقاهره وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وتم عرضة على النيابة التى تباشر التحقق .

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