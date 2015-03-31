قاضي«كنيسة كرداسة»: مين بيزرع «القنابل» في الشوارع.. والدفاع: المباحث تقدر تجاوب

علق المستشار “محمد ناجي شحاتة” قاضي القضية المعروفة إعلاميًا بـ “إحراق كنيسة كرداسة” على مديح أحد أعضاء الدفاع لـ “الإخوان” وحبهم للوطن قائلًا: يعني هم اللي هيبنوا مصر، ليرد عليه الدفاع بأن من بينهم أطباء وعلماء قدموا إسهامات للبلد بالفعل.

وتابع القاضي متسائلًا: من مسئول عن زرع ” القنابل ” بالشوارع، ليجيبه الدفاع بأن وحدهم رجال ” المباحث ” هم من يقدر الإجابة على مثل هذا السؤال.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية و عددهم 73 متهماً إتهامات من بينها تهمة الإنضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائرغير مرخصة وأخرى ممنوع ترخيصها والشروع فى القتل وإضرام النيران عمدًا فى مبإنتفانشأة دينية بكنيسة مريم العذرا بكفر حكيم وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.