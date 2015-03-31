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دفاع متهمي قضية إحراق كنيسة كرداسة يدفع بانتفاء التهم الموجه لهم

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دفاع متهمي قضية إحراق كنيسة كرداسة يدفع بانتفاء التهم الموجه لهم دفاع متهمي قضية إحراق كنيسة كرداسة يدفع بانتفاء التهم الموجه لهم

دفع دفاع متهمي القضية المعروفة إعلامياً بـ ” إحراق كنيسة كرداسة ” بإنتفاء أركان جريمة ” التجمهر ” الموجهة لهم.

وأوضح الدفاع بأن للتجمهر شروط منها العدد والغرض ، و توافر النية والعلم بالغرض ، وهو ما لا يتوافر في أوراق القضية وفق رأيه.

وأشار إلى أن المتهمين لم يقبض عليهم ، في مسرح الجريمة بل تم ضبطهم في منازلهم ، وأماكن عملهم ، متابعاً بأن الشهود نفوا رواية تحريض المتهمين على إحراق الكنيسة عبر مكبرات الصوت.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية و عددهم 73 متهماً إتهامات من بينها تهمة الإنضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائرغير مرخصة ، وأخرى ممنوع ترخيصها والشروع فى القتل وإضرام النيران عمدًا فى منشأة دينية بكنيسة مريم العذرا ، بكفر حكيم وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة ، ومقاومة السلطات.

 

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