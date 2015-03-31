ضبط رجل أعمال يمنى أثناء ممارسته الرذيلة مع فتاة قاصر بالمهندسين

نجح ضباط مباحث الآداب، فى القبض على قواد يعرض "قاصر" على رجل أعمال يمنى لممارسة الرذيلة معه فى شقة مفروشة بالمهندسين مقابل حصوله على المال.

وردت معلومات للواء محمد ذكاء الدين، مدير النشاط الداخلى بالآداب، مفادها وجود قواد يدعى "ى.ا" سبق اتهامه فى 15 قضية آداب، بعرض فتيات قاصرات على الأثرياء العرب، وأضافت تحريات العميد إبراهيم الطويل، رئيس قسم التحريات، أن المتهم يتفق مع رجال أعمال عرب على عرض الفتيات صغيرات السن عليهم مقابل أموال طائلة.

داهمت قوة أمنية بقيادة العميدين أحمد طاهر ويوسف العادلى، بمباحث الآداب، شقة المتهم بالمهندسين، وضبطوا رجل أعمال يمنى أثناء ممارسته الرذيلة مع فتاة لم تتخط 15 سنة، وتبين من تحقيقات العقيد تامر فاروق ووليد طراف وإيهاب توفيق بمباحث الآداب، أن الفتاة سبق لها ممارسة الدعارة مع أكثر من رجل أعمال بمعرفة والدتها، وأحال اللواء مجدى موسى مدير إدارة الآداب، جميع المتهمين للنيابات المختصة.