أخبار عاجلة

«نورا السباعي».. سمنتها كانت سبب شهرتها ولهذا السبب أصيبت بالاكتئاب -
التعليم: "الطلاب بيروحوا المدرسة مش مبسوطين".. والحل في مراجعة المناهج -
إزالة واسترداد 6 آلاف متر مربع من أملاك الدولة بالمعصرة ( صور) -
التفاصيل الكاملة لطفل حدائق حلوان الذي قتله القاتل وغسله ودفنه في القبر بسبب ( كلمة ) -
زلزال قوي قرب مدينة مشهد جنوب شرق إيران -
بالصور- محلب يتفقد آخر مستجدات مشروع هضبة الهرم -
عضو بـ"تعليم البرلمان" ترفض مقترح توقيع الطلاب بالبصمة في البوكليت -
إزالة 5 عقارات تحت الإنشاء على كورنيش المعصرة -
الري تنفذ مشروعات بقيمة 45,5 مليون جنيه لخدمة 8 مليون فدان بالمحافظات -
نائبة: سياسات "البيئة" متخبطة.. وتصريحات الوزير "متناقضة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط رجل أعمال يمنى أثناء ممارسته الرذيلة مع فتاة قاصر بالمهندسين

Google+ Print
ضبط رجل أعمال يمنى أثناء ممارسته الرذيلة مع فتاة قاصر بالمهندسين ضبط رجل أعمال يمنى أثناء ممارسته الرذيلة مع فتاة قاصر بالمهندسين
نجح ضباط مباحث الآداب، فى القبض على قواد يعرض "قاصر" على رجل أعمال يمنى لممارسة الرذيلة معه فى شقة مفروشة بالمهندسين مقابل حصوله على المال.

وردت معلومات للواء محمد ذكاء الدين، مدير النشاط الداخلى بالآداب، مفادها وجود قواد يدعى "ى.ا" سبق اتهامه فى 15 قضية آداب، بعرض فتيات قاصرات على الأثرياء العرب، وأضافت تحريات العميد إبراهيم الطويل، رئيس قسم التحريات، أن المتهم يتفق مع رجال أعمال عرب على عرض الفتيات صغيرات السن عليهم مقابل أموال طائلة.

داهمت قوة أمنية بقيادة العميدين أحمد طاهر ويوسف العادلى، بمباحث الآداب، شقة المتهم بالمهندسين، وضبطوا رجل أعمال يمنى أثناء ممارسته الرذيلة مع فتاة لم تتخط 15 سنة، وتبين من تحقيقات العقيد تامر فاروق ووليد طراف وإيهاب توفيق بمباحث الآداب، أن الفتاة سبق لها ممارسة الدعارة مع أكثر من رجل أعمال بمعرفة والدتها، وأحال اللواء مجدى موسى مدير إدارة الآداب، جميع المتهمين للنيابات المختصة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365