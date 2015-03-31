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ضبط طبيب وزوجته بمطار القاهرة لمحاولتهما تهريب 490 ألف ريال سعودى

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ضبط طبيب وزوجته بمطار القاهرة لمحاولتهما تهريب 490 ألف ريال سعودى ضبط طبيب وزوجته بمطار القاهرة لمحاولتهما تهريب 490 ألف ريال سعودى
تمكنت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولى بقيادة العميد أيمن عبد الفتاح، من إحباط محاولة تهريب 490 ألف ريال سعودى مع طبيب بشرى وزوجته قبل سفرهما إلى دبى على الطائرة المصرية بما يخالف قانون النقد، أخفاها على جسديهما فى أماكن حساسة لتضليل رجال التأمين والسفر بالمبالغ المالية.

وأفاد مصدر أمنى، أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الطائرة المصرية المتجهة إلى دبى، تم عمل كمين للطبيب البشرى وزوجته تحت إشراف العميد محمد عبد العال مشرف مبنى "3" وبتفتيش حقائبهما أمام العميد أيمن عبد الفتاح مدير إدارة التأمين، لم يتم العثور على أى مبالغ مالية.

وبتفتيشهما ذاتيا عثر على المبالغ على جسديهما وفى أماكن حساسة، تم إلغاء سفر الراكبين واتخاذ الإجراءات القانونية معهما وإحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

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مصر 365